غارات على شرق صنعاء.. والتحالف: استهدفنا مواقع طائرات حوثية

أطلق التحالف العربي ما أسماها "عملية نوعية"، ضد مواقع لتصنيع الطائرات المسيرة وشبكة تحكم خاصة بها

شنت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، غارات مساء الخميس، على شرقي العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، فيما أعلن التحالف استهداف مواقع تخزين طائرات مسيرة.



وجاءت هذه الضربات بعد إعلان التحالف ذاته، في وقت سابق من يوم الخميس، إحباط هجوم حوثي نفذ عبر طائرة مسيرة باتجاه مدينة أبها في المملكة.

وذكرت مصادر محلية لـ"عربي21" أن غارات التحالف استهدفت منطقة سعوان شرقي صنعاء.



فيما قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن 3 غارات نفذها ما وصفته "طيران العدوان" (التحالف) استهدف منزلا لأحد المواطنين في حي الشعب بمنطقة سعوان.

من جانبه، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض، عن عملية استهداف مواقع تخزين للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين شرقي صنعاء، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من الموقع المستهدف؛ حفاظا على سلامتهم.

وفي بيان للتحالف، مساء الخميس، قال إن العملية استهدفت مواقع تجهيز وصناعة ومخازن للطائرات المسيرة شرقي صنعاء.

وأشار إلى أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وأنه اتخذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

وفي وقت سابق من كانون الثاني/ يناير المنصرم، أطلق التحالف العربي ما أسماها "عملية نوعية"، ضد مواقع لتصنيع الطائرات المسيرة وشبكة تحكم خاصة بها.