الحرائق تحاصر قرى في سورية وتصل تركيا

اندلعت حرائق ضخمة في غابات هاتاي جنوبي تركيا، مصدرها سورية التي ما تزال تعاني من اثارها حيث تحاصر بعض القرى واقتربت من المنازل والمنشآت الاقتصادية كما في ريف اللاذقية الذي شهد إخلاء مشفى وانهيار جزء من مبنى "الريجة".

ورغم الإعلان عن إخماد معظم الحرائق في ريف جبلة، ذكرت مديرية الزراعة في اللاذقية أن العمل جار لتطويق الحرائق المندلعة في بشيلي والمرداسية والبودي.

Pray for Syria 🙏🙏🙏

For poor people who are exhausted from 10 years of war 💔💔💔 #سورية_تحترق pic.twitter.com/9CuTNI1NCW — Adel Al Chalati (@AdelAlChalati) October 10, 2020

ويؤكد أهالي المحافظة أن ثمة قرى ما زالت محاصرة وأن عمليات إخماد الحرائق تتم بأدوات بسيطة.

مديرية الصحة في المدينة أعلنت أنها أخلت مشفى القرداحة من المرضى وقامت بتأمينهم في مشفى جبلة "حرصا على سلامتهم بسبب وصول النيران أسوار المشفى وانتشار الدخان الشديد فيها".

بينما أعلن المكتب الصحفي في المدينة أن فرق الإطفاء "من الدفاع المدني وفوج إطفاء اللاذقية بالتعاون مع فرقة إطفاء من القوات الروسية" تعمل على تبريد الحريق الذي نشب في مستودعات مؤسسة التبغ (الريجة) في مدينة القرداحة.

وكانت النيران تمددت داخل أحد مباني المؤسسة وسببت انهيار جزء منه.

يارب، بردا وسلاما على سورية سورية تحترق ادعولنا يااخواتي الناس تنزح الرزق احترق شي يبكي ادعولهم 😔😔😔😓😓😢😢 pic.twitter.com/OAZ6CmMTuG — حـ❣ـہمـ❣ـہآدةّآلمـ❣ـہصـ❣ـہري (@qVLSVffcvaxsJRG) October 9, 2020

في حمص أعلن فوج إطفاء المحافظة أن فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي سيطروا على الحرائق في قرى حبنمرة والجويخات وبرج المكسور والمزينة ووادي الجاموس في ريف حمص الغربي، وأضافت أن العمل ما زال مستمرا للسيطرة على الحريق في الموقع الحراجي غرب قرية "قرب علي".

وفي طرطوس اتسعت الحرائق التي كانت أخطرها في منطقة مشتى الحلو، حسب ما ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية مشتى الحلو جوزيف عيد أن النيران "تتسارع على مدى ما يتاح لها من الكيلومترات وتتسع لتحيط بكل البلدات والقرى آتية على حراجها وعلى أشجار الزيتون والتفاح" ويضيف أن النيران "أحرقت قرية صغيرة بكاملها هي قرية بيت عركوش وهددت وتهدد قرية أخرى هي بصدقين".

التهاب النيران في غابة الشيخ حمدان قرية المرانة منطقة #بانياس وقد اقتربت من المنازل و المجتمع الأهلي يسارع لاطفاء النيران والسيطرة عليها#سوريا_تحترق#سورية_تحترق pic.twitter.com/UgL61uOzeq — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) October 10, 2020

وأضافت الصحيفة أنه "ما إن تهدأ النيران قليلا حتى تعاود ثورتها" ونقلت عن السكان تخوفهم من اقتراب النيران من المنازل وتغلق درب المغادرة. كما حدث في ريف اللاذقية.

وكان وزير الزراعة حسان قطنا أعلن أن عدد الحرائق التي نشبت في المحافظات الثلاث: اللاذقية، وطرطوس، وحمص، بلغ 79 حريقا، وقال إن سوريا "لأول مرة في تاريخها تشهد هذا العدد من الحرائق في يوم واحد".

وعن التقديرات الأولية للخسائر قال قطنا إن المساحات المحروقة في محافظة اللاذقية بلغت "حوالي ٦٠٠ هكتار خلال ٥ ساعات، أدت لحرق غابات عذرية وتحوي على نباتات متنوعة ونادرة".

ووعد قطنا بأن الوزارة جاهزة لتزويد الفلاحين بالغراس مجانا، مضيفا أنه "ستشكل لجان من قبل المحافظين لتعويض خسائر الفلاحين".

وذكر قطنا أن الحرائق كانت شديدة الاشتعال لعدة أسباب منها درجات الحرارة وسرعة الرياح التي ساهمت باشتعال الحرائق، وأشار إلى أن "سبب الحريق حتى الآن غير معروف".

الحرائق تصل تركيا

اندلعت حرائق ضخمة في غابات هاتاي جنوبي تركيا، وتداولت وسائل إعلام محلية، فيديوهات لوصول النيران إلى المناطق السكنية وسط ذعر السكان.

وأرسلت مديرية الزراعة والغابات في مدينة كهرمان مرعش، الدعم والإمدادات إلى مدينة هاتاي للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي اندلعت أمس، وامتدت إلى العديد من المناطق بفعل الرياح الشديدة التي تشكل صعوبة في إمكانية السيطرة عليها.

وصرح رئيس بلدية منطقة بيلين، أن الحريق تسبب في إصابة 8 أشخاص من بينهم طفل، ولا زالت محاولات الإطفاء مستمرة حتى اللحظة.

من جانبه، أدلى وزير الزراعة والغابات بكر باكديمرلي بتصريح خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة حول الحرائق التي اندلعت في هاتاي، مشيرا إلى أن الحريق بلغ مساحته 3-4 كيلو متر مربع، اندلع بسبب انفجار أحد المحولات وفقا للمعلومات الأولية.