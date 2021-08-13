الحرائق تصل تونس وقيس سعيد يتهم اطرافا باشعالها

امتدت الحرائق الى الاراضي التونسية التي كانت قد عرضت ارسال مساعدة الجزائر في إخماد الحرائق المشتعلة في وقت اتهم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، "أطرافا" لم يسمها بافتعال الحرائق.

ووفق تقارير فان الحرائق وصلت الى مناطق جبلية متفرقة في شمال وغرب ووسط البلاد، وقدرت مصالح إدارة الغابات والدفاع المدني في تونس مساحات الغابات التي التهمتها النيران في محافظة جندوبة (غربي تونس) بأكثر من ألف وخمس مائة هكتار

155 حريقا في تونس

وقال معز تريعة، الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس، الثلاثاء، إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تم تسجيل 155 حريقا، مضيفا أن من بين تلك الحرائق 12 حريقا في الغابات، بحسب وكالة الأنباء التونسية (تاب).

وقامت وحدات الحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي بإجلاء عشرات الأسر في مناطق فرنانة والفوازعية وعيد الدبة، حيث أتت النيران على عديد المنازل وأهلكت قطعانا من الماشية.

وتم إجلاء 19 عائلة من منطقة "جبل السرج" في محافظة القيروان في الوسط وتسع أخرى في منطقة فرنانة في (شمالي غرب البلاد)، حسب تريعة.

القيروان تسجل درجة حرارة عالية

وسجلت محافظة القيروان الأربعاء رقما قياسيا في درجات الحرارة وصل إلى 50.3 درجة مئوية. وفي اليوم نفسه، ذكر المعهد الوطني للرصد الجوي أن العاصمة التونسية سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق تونس إلى انقطاع الكهرباء مع بقاء الناس في منازلهم وتشغيلهم مكيفات الهواء، ما زاد الضغط على شبكة الكهرباء.

وقال المعهد إن أعلى درجة حرارة مسجلة قبل ذلك بلغت 46.8 درجة مئوية عام 1982.