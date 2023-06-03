الحرائق في كندا.. إخلاء 10 آلاف شخص من كيبيك (فيديوهات)

تجنباً لحرائق الغابات، تم إخلاء مدينة في مقطاعة كيبيك بكندا، حيث يقدر عدد المهجرين بنحو 10 آلاف شخص.

وأعلن رئيس بلدية مدينة "ست إيل" حالة الطوارئ المحلية وأصدر أوامر الإخلاء الإلزامي بسبب اندلاع حرائق الغابات بشكل سريع.

ويتواجد حالياً أكثر من 210 حرائق مستعرة في مناطق مختلفة من كندا، مع إجلاء ما يقارب 29 ألف شخص.

The Northwest Territories in Canada are seeing fire season kick off. Multiple fires have started in the remote Northern Province. #wildfire #canada

Also, Quebec saw up to 100 new starts in the last 48 hours. That Province is calling back it’s resources from Alberta.



Thanks to… pic.twitter.com/KCOXQRsXZo — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) June 2, 2023

الجيش يتدخل

ووفقًا لوزير الأمن العام في كيبيك، فرانسوا بونارديل، قد قام بالتواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.

وقد تم نشر القوات المسلحة الكندية في غرب البلاد منذ مطلع شهر مايو، كما تم إرسال قوات إلى نوفا سكوشيا يوم الخميس.

وتلقت المنطقة أيضًا مساعدات من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن تصل مزيد من المساعدات في الأسبوع المقبل.

منتجو الوقود وحرائق الغابات

وفي دراسة حديثة، تبين أن منتجي الوقود يتحملون مسؤولية حوالي ثلث حرائق الغابات التي شهدتها غرب أمريكا الشمالية على مدار الأربعة عقود الماضية.

وقام المشاركون في الدراسة بتجميع البيانات لقياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان الناتجة عن أنشطة شركات الوقود الأحفوري الكبرى في العالم، وتأثيرها على الجفاف الجوي.

Nova Scotia wildfire, Nova Scotia fire, Westwood Hills fire, high winds and no sign #NovaScotia #NovaScotiafire



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Not my video pic.twitter.com/qTsVubmZBS — QadeerAhmad (@QadeerA8647) May 29, 2023

ووجدت الدراسة أن الانبعاثات الغازية تساهم في حوالي نصف مستوى الاحترار العالمي الذي شهدته الأرض منذ بداية القرن العشرين.

وفي غرب الولايات المتحدة، تسببت هذه الانبعاثات في تفاقم الجفاف الذي يؤدي إلى تواجد مستويات أعلى من قطرات الماء في الهواء، مما يؤثر على الضغط الجوي، وهذا يعني أن الهواء في تلك المناطق يمتص كميات أكبر من الرطوبة المتكونة من عمليات التمثيل الغذائي.





