الحرب في أوكرانيا .. أزمة غذاء تلوح في الأفق

يحذر خبراء من تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، على امدادت الغذاء في العالم، خاصة وأن 50 دولة على الأقل تعتمد على روسيا وأوكرانيا في 30٪ أو أكثر من إمدادات القمح، الذرة والشعير.

وتوقفت موسكو عن تصدير القمح حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، كما أن موانىء أوكرانيا المخصصة لنقل الحبوب، توقفت عن العمل وتصديرها للحبوب، بسبب ظروف الحرب وسقوط معظم تلك الموانىء بيد القوات الروسية.

وقال رومان ليشينكو، وزير الزراعة الأوكراني، لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل: "كانت القنوات الرئيسية لتوصيل الحبوب هي موانئنا البحرية. وفي الوقت الحالي تم تدميرها إما جزئيًا أو (كليًا). قبل ساعتين فقط، دُمر ميناء ميكولايف للحبوب بواسطة القنابل الروسية. كان لدينا هناك معدات تخزين ضخمة، كل شيء دُمر ".

The crisis in Ukraine has impacts on food security well beyond the country's borders.



The region is one of the world’s most important areas for production of items like wheat & corn. @WFP explains potential global consequences.https://t.co/aDSS3jl6hb pic.twitter.com/zU0KpXew9N — United Nations (@UN) March 8, 2022

ارتفاع شديد للأسعار

تعتمد 50 دولة على الأقل على روسيا وأوكرانيا في 30٪ أو أكثر من إمدادات القمح، الذرة والشعير كما أن أكثر من نصف المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مناطق الحروب والأزمات تأتي من هاذين البلدين .

وقد سجلت أسعار القمح وزيت عباد الشمس ارتفاعات قياسية في الأيام الأخيرة، ووفقًا لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، ارتفع سعر القمح بنسبة 24% من 21 فبراير/شباط الماضي إلى 15 مارس/ آذار الجاري. وتأتي هذه الزيادة في ظل صعوبات اقتصادية وزيادة غير مسبوقة للأسعار بسبب انتشار وباء كوفيد 19 والقيود المفروضة على الشحن إضافة لزيادة أسعار النفط والطاقة.

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يواجه 17 مليون شخص مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي ،كما يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بسبب الصراع والأزمة الإقتصادية ونقص المساعدات الإنسانية.



الإطلاع على نتائج التحليل الأخير للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي في #اليمن 👈https://t.co/tfmvbGdRPC pic.twitter.com/4gDFJGZJkY — FAO in Yemen (@FAOYemen) March 14, 2022

وحذر خبراء في الأمم المتحدة من عواقب وخيمة على الإمدادات الغذائية في العديد من البلدان مثل: لبنان، مصر وتونس والجزائر واليمن والمغرب الكاميرون وليبيا، وإثيوبيا، وكينيا، وموزمبيق.

ويفيد التقرير الأخير للأمن الغذائي أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في اليمن يبلغ 17.4 مليون بزيادة 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي - ومن المتوقع أن يصل إلى 19 مليون شخص في النصف الثاني من العام.