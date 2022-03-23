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الحرب في أوكرانيا .. أزمة غذاء تلوح في الأفق

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 01:38
قمح روسيا
توقفت موسكو عن تصدير القمح حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل

يحذر خبراء من تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، على امدادت الغذاء في العالم،  خاصة وأن 50 دولة على الأقل تعتمد على روسيا وأوكرانيا في 30٪ أو أكثر من إمدادات القمح، الذرة والشعير.

وتوقفت موسكو عن تصدير القمح حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، كما أن موانىء أوكرانيا المخصصة لنقل الحبوب، توقفت عن العمل وتصديرها للحبوب، بسبب ظروف الحرب وسقوط معظم تلك الموانىء بيد القوات الروسية.

وقال رومان ليشينكو، وزير الزراعة الأوكراني، لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل: "كانت القنوات الرئيسية لتوصيل الحبوب هي موانئنا البحرية. وفي الوقت الحالي تم تدميرها إما جزئيًا أو (كليًا). قبل ساعتين فقط، دُمر ميناء ميكولايف للحبوب بواسطة القنابل الروسية. كان لدينا هناك معدات تخزين ضخمة، كل شيء دُمر ".

ارتفاع شديد للأسعار 

تعتمد 50 دولة على الأقل على روسيا وأوكرانيا في 30٪ أو أكثر من إمدادات القمح، الذرة والشعير كما أن أكثر من نصف المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مناطق الحروب والأزمات تأتي من هاذين البلدين .

وقد سجلت أسعار القمح وزيت عباد الشمس ارتفاعات قياسية في الأيام الأخيرة، ووفقًا لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، ارتفع سعر القمح بنسبة 24% من 21 فبراير/شباط الماضي إلى 15 مارس/ آذار الجاري. وتأتي هذه الزيادة في ظل صعوبات اقتصادية وزيادة غير مسبوقة للأسعار بسبب انتشار وباء كوفيد 19 والقيود المفروضة على الشحن إضافة لزيادة أسعار النفط والطاقة.

وحذر خبراء في الأمم المتحدة من عواقب وخيمة على الإمدادات الغذائية في العديد من البلدان مثل: لبنان، مصر وتونس والجزائر واليمن والمغرب الكاميرون وليبيا، وإثيوبيا، وكينيا، وموزمبيق.

ويفيد التقرير الأخير للأمن الغذائي أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في اليمن يبلغ 17.4 مليون بزيادة 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي - ومن المتوقع أن يصل إلى 19 مليون شخص في النصف الثاني من العام.

يجدر بالذكر أن الخبز والحبوب يشكلان نصف النظام الغذائي في دول العالم العربي وإفريقيا مقارنة بحوالي ربع النظام الغذائي الأوروبي.

 

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