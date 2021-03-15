الحرس الإيراني يكشف النقاب عن "مدينة صاروخية" جديدة (فيديو)

قال الحرس الثوري ان المدينة الصاروخية الجديدة تضم مجموعة كبيرة من المنظومات وصواريخ من طراز كروز والباليستية بمديات عديدة.

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن بحرية الحرس الثوري أزاحت الستار الاثنين عن “مدينة صاروخية” جديدة في موقع لم تحدده.

وقال التلفزيون إن المدينة تضم صواريخ كروز وصواريخ باليستية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن “القاعدة مزودة بمعدات للحرب الإلكترونية، وأنها قادرة على إطلاق الصواريخ والألغام البحرية من الأعماق”.

وقال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي إن “ما تضمه القاعدة الجديدة هو جزء بسيط من القدرات الكبيرة الواسعة الصاروخية للقوات البحرية في الحرس الثوري".

كما أوضحت القوات البحرية في الحرس الثوري أن “تزود قواتها بمعدات الحرب الإلكترونية، سيمكنها من رصد الاتصالات الداخلية للعدو، وتتبع إشاراته المنطفئة”.