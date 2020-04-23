الحرس الايراني: سندمر السفن الحربية الاميركية إذا هددت مصالحنا بالخليج

قال ترامب الأربعاء إنه أمر القوات البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بها في البحر، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يغير قواعد الاشتباك العسكري.

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي الخميس إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة ”التحرش“ بالسفن الأمريكية.

وقال سلامي للتلفزيون الرسمي ”أمرت قواتنا البحرية بتدمير أي قوة إرهابية أمريكية في الخليج الفارسي تهدد أمن السفن العسكرية أو غير العسكرية الإيرانية“.

وأضاف ”أمن الخليج الفارسي جزء من أولويات إيران الاستراتيجية“.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه أمر القوات البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بها في البحر، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يغير قواعد الاشتباك العسكري.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الجيش الأمريكي إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وحرس السواحل الأمريكيين في الخليج ووصف الواقعة بأنها ”خطيرة واستفزازية“.

وألقت إيران اللوم على الخصومة القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين في الواقعة.

وقال سلامي ”أقول للأمريكيين إننا عازمون تماما وبمنتهى الجدية على الدفاع عن أمننا الوطني وحدودنا البحرية وسلامة سفننا وقواتنا الأمنية وسنرد بحسم على أي عمل تخريبي“.

وأضاف ”لقد اختبر الأمريكيون قوتنا في الماضي ويجب أن يتعلموا من ذلك“.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة من جديد منذ عام 2018، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.