الحرس الثوري: اخترقنا مركز سيطرة أمريكا بسوريا والعراق

الاختراق حصل بعد رصد سبع أو ثماني طائرات كانت في حالة تحليق مستمر فوق سوريا والعراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اختراق مراكز السيطرة والقيادة للقوات الأمريكية في سوريا والعراق، الخميس.

وأوضح الحرس الثوري، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس"، عن قائد القوة الجوفضائية، أمير علي حاجي زاده، أنه حصل على معلومات هامة وسرية نتيجة هذا الاختراق.

وأضاف أن الاختراق حصل بعد رصد سبع أو ثماني طائرات كانت في حالة تحليق مستمر فوق سوريا والعراق.

وفي وقت لاحق، نشرت وكالة "فارس" فيديو، قالت إنه يوثق اختراق مراكز القيادة والسيطرة التابعة للقوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وذكرت "فارس" أن الشريط يظهر رصد طائرة مسيرة للحرس الثوري لأخرى أمريكية مسيرة، وهو ما صعّب وصولها إلى القاعدة الأمريكية، لتهبط على بعد 10 كم.

وبسبب رصدها من قبل طائرة الحرس الثوري، اضطرت القوات الأمريكية إلى تدمير طائرتها المقاتلة، بحسب وكالة "فارس".