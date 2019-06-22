الحرس الثوري: الإمارات جزء من الولايات الأمريكية

أكد قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إن “إيران تشعر بالفخر بعد إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية المتطورة للغاية بمنظومة صاروخية إيرانية الصنع”.

​وبشأن انطلاق الطائرة المسيرة الأمريكية، التي أسقطتها إيران، من الإمارات، قال أمير زادة في تصريحات لقناة “المسيرة” اليمنية، إن “الإمارات لا تتمتع بالاستقلالية وهي جزء من الولايات الأمريكية”.

وأضاف أن “طهران ليست بحاجة لصناعة طائرات مسيرة شبيهة بالأمريكية فلدينا القدرة على تصميم وصناعة طائرات متطورة بجهود ذاتية”.

وكان زادة أعلن، الجمعة، أن إيران امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 فردا، كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطت في الأجواء الإيرانية، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

واعتبر أنه “في ظل وجود طائرة أمريكية بدون طيار في المنطقة كانت هناك طائرة أمريكية من طراز P-8 على متنها 35 شخصا. كما دخلت هذه الطائرة مجالنا الجوي وكان يمكن أن نسقطها، لكننا لم نفعل ذلك”