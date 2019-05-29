الحرس الثوري الإيراني: صفقة القرن ستفشل

قال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إن خطة السلام الأمريكية التي طال انتظارها بين إسرائيل والفلسطينيين محكوم عليها بالفشل وإن حركة المقاومة الفلسطينية سترد بقوة على من اقترحوا مثل هذا الاتفاق.

ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة بأنها ”صفقة القرن“ لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا بالفعل المسعى الأمريكي، الذي يعتقدون بأنه سينحاز بشدة لصالح إسرائيل.

ومن المنتظر أن يكشف فريق ترامب، الذي يقوده جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، عن الخطة في مؤتمر استثماري دولي في البحرين في أواخر يونيو حزيران المقبل.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو ”انسحاب الصهيانة من الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين لإجراء انتخابات حرة“.

وأشار البيان إلى أن أي خطة غير ذلك ستبوء بالفشل، مضيفا أن ”المقاتلين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية سيردون بقوة على من اقترحوا صفقة القرن“.

ونقل التلفزيون الرسمي أيضا عن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قوله إن خطة ترامب ستفشل.

ومعارضة إسرائيل ركيزة أساسية بالنسبة لإيران الشيعية، التي تساند الفصائل الإسلامية المسلحة الفلسطينية واللبنانية المعارضة للسلام مع إسرائيل.

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء إن صفقة القرن ”ستكون في الحقيقة إفلاس القرن لمن اقترحوها“.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية إيران بتأجيج التوتر في الشرق الأوسط ورعاية الإرهاب. وتنفي طهران ذلك.

