الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لمواجهة اميركا

اكدت ايران استعدادها وجهوزيتها التامة للتصدي لاي ضربة اميركية وقال قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني إن وجود حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج لا يشكل أي تهديد لطهران.

وقال نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري، علي أكبر بورجمشيديان، "لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تفكر بارتكاب حماقة عند حدودنا البحرية والبرية .. سنواجه بقبضة من حديد أي عدوان على حدودنا البرية، أو في المدن والقرى ذات الغالبية الكردية غرب أو شمال غرب البلاد، وسنصد أي عدوان في إقليم سيستان بلوشيستان (جنوب شرق البلاد)".

وأكد بورجمشيديان على جاهزية واستعداد القوات المسلحة الإيرانية عند الحدود البحرية في مياه الخليج.

من جهته أعلن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أن إيران تريد تحديد ممر مائي للملاحة في الخليج العربي وبحر عمان\

وأكد فدوي خلال كلمته خلال الملتقى الخامس للمؤسسات البحرية الإيرانية، الثلاثاء، أن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حدّد ممرا مائيا في منطقة الخليج وبحر عمان للسفن الأميركية و6 دول تابعة لها"، مؤكدا أن "هذه السفن ملزمة بأن تسلك هذا الممر لغرض العبور من هذه المناطق"، حسب تعبيره.

وهدد القائد العسكري الإيراني بعدم السماح للسفن الأجنبية بتفريغ مياه الموازنة لديها في هذه المناطق البحرية، وقال إنه سبق للسلطات الإيرانية أن احتجزت سفينة هندية إثر قيامها بتفريغ خزانات مياه الموازنة لديها بالقرب من جزيرة لاوان، حيث تم الإفراج عنها بعد فترة، فيما عمدت السلطات الهندية لذات الإسباب إلى احتجاز سفينة إيرانية في مياه الهند على مدى عامين، على حد قوله.