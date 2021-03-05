الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة خطف طائرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أنه أحبط محاولة خطف طائرة كانت تقوم برحلة داخلية مساء الخميس للتوجه بها نحو دولة في الخليج.

وقال في بيان “إن مؤامرة خطف طائرة من طراز فوكر 100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الإيرانية، أحبطت من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري”.

والبيان الذي نشر على الموقع الرسمي للحرس الثوري أضاف أن “منفذ المؤامرة كان يعتزم الهبوط بالطائرة في مطار إحدى الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي”.

وقال إن الطائرة التي أقلعت عند الساعة 22,10 (18,40 ت غ) مساء الخميس من مطار الأهواز في جنوب شرق إيران كانت متوجهة إلى مشهد بشمال غرب البلاد.

وتابع البيان “هبطت الطائرة اضطراريا في مطار أصفهان (وسط) واعتقل خاطفوها” بدون اعطاء تفاصيل حول طريقة احباطها.

وأوضح البيان “غادر ركاب الطائرة” إلى وجهتهم عبر رحلة أخرى وهم في صحة جيدة مشيرا إلى أن تحقيقا يجري حول هذه المسألة.

والحرس الثوري مكلف أمن المطارات والمجال الجوي الإيراني.

وتقيم الجمهورية الإسلامية علاقات متوترة مع عدة دول مجاورة في الخليج وخصوصا السعودية، منافستها الاقليمية الكبرى، لكن أيضا مع البحرين والإمارات.

وتتبادل إيران وهذه الدول الثلاث تكرارا اتهامات بشن عمليات تزعزع الاستقرار على أراضيها. (أ ف ب)