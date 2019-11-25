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الحرس الثوري الايراني: كل من يحتج ضد السلطة خائن وعميل

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 11:26
ندّد موسوي بالتصريحات الأميركية حول الاحتجاجات في بلاده
ندّد موسوي بالتصريحات الأميركية حول الاحتجاجات في بلاده

اتهمت "الأجهزة الأمنية الإيرانية  كل من شارك في إثارة أعمال العنف والشغب مرتبط بالمؤامرة الخارجية التي حاكتها الدول الأجنبية ضدها، من خلال استغلال الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون".

وقالت قناة  فرانس 24 وأشار المراسل أن تصريحات الحرس الثوري حول العقوبات القاسية بحق قادة الاحتجاجات، جاءت على لسان عدد من القادة بينهم الجنرال سلامي خلال تأبين أحد ضحايا الأجهزة الأمنية الذي قتل خلال "كمين" لكن ليس خلال فض الأجهزة الأمنية للاحتجاجات.

كما أشار الباشا إلى أن السلطات الإيرانية ستطلق سراح كل من لم يتورط في "أعمال العنف" وأن هناك تحركات برلمانية لتعديل قانون التظاهر.

في الاثناء رفضت  الخارجية الإيرانية ما اعتبرته "التدخلات الأجنبية" في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران، داعية "الدول المتورطة في ذلك" إلى تحمّل مسؤولياتها، متهمة واشنطن بالسعي لزيادة التوترات مع طهران عبر دعمها الاضطرابات الأمنية الأخيرة، مع القول إن البلاد تعترف بـ"حق التظاهر والاحتجاج السلمي"، لكنها أكدت أن "الشغب أمر منفصل وشاركت مجموعات مسلحة وإرهابية في أحداث الشغب الأخيرة".

وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين، معتبراً "دعم الشغب تدخلاً في شؤون إيران، في إطار سياسة الضغوط الأميركية القصوى"، متهماً دولاً لم يسمّها بتقديم "دعم أمني لمثيري الشغب".

وندّد موسوي بالتصريحات الأميركية حول الاحتجاجات في بلاده، واصفاً إياها بـ"تدخلات لا تنم عن الصداقة مع الشعب الإيراني"، معرباً عن استغرابه "تراجع مستوى السياسة الخارجية لدولة يدعو وزير خارجيتها والمتحدثون باسمها، الناس لتسجيل أعمال الشغب وعمليات إحراق البنوك والمؤسسات وإرسال ذلك لهم"، وذلك في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين.

وعن خيارات بلاده في مواجهة "هذه الضغوط والتهديدات"، بحسب قوله، أشار موسوي إلى اعتزام طهران التصدي لها، واتخاذ خطوات لتوثيقها ومتابعتها حقوقياً وقانونياً في الأوساط الدولية.

 


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