الحرس الثوري الايراني يحتجز سفينتين في الخليج

احتجز الحرس الثوري الايراني سفينتين في الخليج بتهمة محاولة تهريب الوقود، بحسب ما اعلنه مسؤول ايراني الاحد.

وقال رئيس القضاء في محافظة هرمزغان مجتبی قهرمانی إن السفينتين المحتجزتين حاولتا تهريب 15 ألف لتر من الوقود بطريقة غير قانونية إلى دول خليجية، بحسب ما نقلته عنه وكالة "مهر" شبه الرسمية.

واضاف قهرماني ان السفينتين "تم رصدهما ومتابعتهما وإلقاء القبض عليهما من قبل مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري".

وشدد على أن مكافحة التهريب وخصوصا تهريب الوقود تعد من أولويات سلطات هرمزغان، مضيفا أن الجهود في هذا السبيل لا تزال مستمرة من أجل "نمو وازدهار اقتصاد البلاد".

ولم يتم الكشف عن اسم السفينتين المحتجزتين.