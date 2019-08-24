الحرس الثوري: السعودية عاجزة ومصالحها الحيوية باتت غير آمنة

حذر قائد الحرس الثوري في إيران، السعودية من أن مصافي النفط ومطاراتها باتت غير آمنة بفعل "تنامي القدرات العسكرية لليمن"، في إشارة لجماعة الحوثي.

وقال حسين سلامي إن في ظل قدرات "اليمن"، من حيث الصواريخ والطائرات المسيرة، باتت المصافي والمطارات غير آمنة قائلا: إن "الإمارات والسعودية وأمريكا تشعر بالعجز وهو قادر الآن على استهداف جميع المطارات السعودية بطائراته المسيرة وصواريخه". بحسب وكالة أنباء فارس.

وقال: "لا نرى اليوم شيئا من النشاط والاستعراض السياسي في شخصية القادة السياسيين السعوديين الذين يشعرون بالعجز والمأزق ولا يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوه"، وأضاف: "لو استهدفت اليمنيون المدن لخلقوا تحديا جادا أمام النظام السعودي".

وكان سلامي هدد في وقت سابق بالرد على أي اعتداء قد يستهدف إيران، قائلا إن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة في جميع الظروف للدفاع عن حدود وأراضي البلاد، وسترد بحزم على كافة الاعتداءات".

وتشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توترات شديدة منذ انسحاب واشنطن الأحادي الجانب في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني المبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

وازدادت الضغوط أكثر في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وطهران بعد عمليات تخريب وهجمات تعرّضت لها سفن في الخليج ونسبتها الولايات المتحدة إلى إيران التي تنفي الأمر بشكل قاطع، بالإضافة إلى إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية.

يذكر أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد السعودية تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شنت الجماعة التي تتهم بالتحالف مع إيران هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على منشآت حيوية لا سيما المطارات ومصافي النفط جنوب المملكة.