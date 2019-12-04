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الحرس الثوري: العراق يعيش فتنة أمريكية سعودية على اراضيه

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:07
حرق القنصلية الايرانية في النجف
حرق القنصلية الايرانية في النجف

ألقى اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، باللوم فيما يجري من اضطرابات في العراق على السعودية والولايات المتحدة.

وقال سلامي إن الشعب العراقي "يعيش فتنة أمريكية سعودية على أراضيه"، مضيفا أن العراقيين يقاومونها ويدافعون عن هويتهم الدينية وشرفهم الوطني.

وبشأن اليمن، هاجم قائد الحرس الثوري الإيراني بشدة السعودية والإمارات، ورأى أن بلاده في هذا الطريق "تتقدم بكل عظمة وقوة".

وتطرق سلامي إلى الملف السوري، مشيرا إلى أن السوريين "هزموا السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية الإماراتية ودفنوها في أرضهم".

وفي موضوع آخر، رأى قائد الحرس الثوري الإيراني أن "حزب الله قادر على القضاء على أي تهديد إسرائيلي في مهده".

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