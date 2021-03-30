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الحرس الثوري: ايران ستكون مقبرة للمعتدين

منشور 30 آذار / مارس 2021 - 12:28
الحرس الثوي
الحرس الثوري يتوعد المعتدين على ايران

شدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على أن "الخيار العسكري لم يعد مطروحا ضد طهران"، مؤكدا أن "إيران ستكون مقبرة للمعتدين".

وأشار حسين سلامي إلى أن "الأعداء يدركون أن إيران ستنتصر في أي حرب"،

وقال: "الحرب العسكرية ضد إيران خرجت من مخيلة العدو، وهو لم يعد يفكر بها حتى في أحلامه، لأنه يدرك أننا جاهزون لهزيمته..إيران ستكون مقبرة للمعتدين، وميدانا لإخفاقات وهزائم الأعداء".

وأضاف: "نحن انتصرنا سواء رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنا أم لم ترفعها، وفي حال واصلت العقوبات علينا سنصل الى الاكتفاء الذاتي".

وأوضح قائد الحرس الثوري قائلا: "سننتصر في مواجهة السياسات الأمريكية سواء رفعت العقوبات أم لا، ونحن في غنى عن الاتفاق النووي".

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