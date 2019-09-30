الحرس الثوري: تدمير اسرائيل لم يعد حلما

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الإثنين 30 أيلول - سبتمبر 2019 ان تدمير اسرائيل أمر ممكن مشيرا الى ان ذلك "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".

وقال اللواء سلامي "لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة) إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف، ولا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه" وذلك كما نقل عنه الموقع الرسمي للحرس الثوري ووكالة فارس للانباء.