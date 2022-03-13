الحرس الثوري: قصف الموقع الإسرائيلي في "أربيل" تم بصواريخ قوية ودقيقة

تبنى الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف فجر اليوم مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، مؤكدا أن الهجمات طالت موقعا تابعا ل"اسرائيل"، وأشارت وزارة الداخلية في الإقليم، إلى أن الهجوم نفذ ب 12 صاروخا باليستيا، استهدف المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.

وذكر الحرس الثوري في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة التابع له ، أنه شن ضربات بـ"صواريخ قوية ودقيقة" على "المركز الاستراتيجي للتآمر وجرائم الصهاينة" في أربيل.

استهداف مقر القنصلية الأميركية في أربيل بصواريخ بعيدة المدى pic.twitter.com/vrQK2NRP2F — Rani Ziadeh (@Rani_Ziadeh) March 12, 2022

وشدد الحرس الثوري على أن الهجوم نفذ عقب "الجرائم الأخيرة" لإسرائيل وإعلان طهران السابق عن "عدم ترك جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم دون رد".

وحذر البيان إسرائيل من أن "تكرار أي جريمة أو سوء تصرف سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

وطمأن الحرس الثوري المواطنين الإيرانيين بأن "أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية"، متعهدا بعدم السماح لأحد بتهديده.

#BREAKING

The moment of missile attack on US consulate in #Erbil pic.twitter.com/5u7tpsCaWy — Bashar Azeez (@bashargwani) March 12, 2022

12 صاروخا باليستيا

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق قد أعلنت أن الهجوم نفذ بـ12 صاروخا باليستيا بعيد المدى من خارج حدود البلاد صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.

رفع حالة التأهب في اسرائيل

من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي رفع بالأيام الأخيرة حالة التأهب بأنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية وبالمخابرات، تحسبا لرد إيراني على مقتل 2 من الحرس الثوري بغارة على سوريا.

وأشار موقع "يسرائيل هيوم" إلى أن "جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد لمجموعة متنوعة من خيارات الرد الإيرانية، والتي يمكن أن تشمل صواريخ باتجاه شمالي البلاد، وهجوم على طول الحدود وحتى إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل"، في حين تمت الإشارة إلى أن "سكان الشمال أفادوا بازدحام حركة الطائرات الحربية".