الحرس الثوري ل "اسرائيل": ردنا سيكون قاسيا على أي اعتداء

أكد الحرس الثوري الايراني، أنه سيرد بقوة وقسوة على أي اعتداء تتعرض له البلاد، وأنه لن يتوانى عن اعلان رده، كما فعل في قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

وشدد قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، في اطار رده على التهديدات الإسرائيلية، أن "إيران سوف ترد على أي اعتداء بقوة، وأن الرد الإيراني سيكون قاسيا".

وقال حاجي زاده: "هم بغنى عن تجربة قوتنا، ولكن لو أرادوا فليجربونا مرة أخرى، نحن لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها".

وأضاف: "سوف نرد على أي اعتداء بقوة، ولا يستطيعون ارتكاب أي خطأ"، مشددا على أن "الرد الإيراني سيكون قاسيا".

عين الأسد

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، أنه "لو تقرر إيران مواجهة الأعداء، ستقدم على ذلك و تعلن بصورة واضحة كما فعلت في عين الأسد"

وقال أبو الفضل : "الروايات الملفقة الأخيرة التي يطرحها الأعداء تأتي في إطار الحرب النفسية، وتعبر عن خوف العدو من وحدة الصفوف في إيران".

وأضاف: "تلفيق الوثائق المزورة ليس أمرا شاقا خاصة بالنسبة للإسرائيليين، الذين لديهم باع طويل في تزوير الوثائق، وتلفيق انفجار على متن سفينة أيضا ليس صعبا بالنسبة لهم".

وأكمل شكارجي: استراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل مبنية على زعزعة أمن المنطقة لإيقاع اللوم على ايران".

وأكد أن "القوات الأمريكية تدعي أنها أخرجت بقايا مسيرة إيرانية من البحر"، متسائلا: "في أي مختبر تم التأكد من ذلك؟"