الحرس الثوري: نتحمل مسؤولية اسقاط الطائرة الأوكرانية.. وخامنئي يأمر “بنشر الحقيقة”

قال القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، في تسجيل مصور أذاعه التلفزيون الرسمي، السبت، إن الحرس يتحمل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، ويقدم تعازيه لأوكرانيا.

وقال زادة قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري: “تمنيت لو أموت ولا أشهد مثل هذا الحادث”.

وأضاف: “إيران كانت متأهبة لحرب شاملة مع أمريكا عندما أصاب الصاروخ طائرة الركاب”.

وتابع: “نحمل أمريكا جزءا من المسؤولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية لأنها صعّدت التوتر مع طهران”.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع إن الحرس الثوري سيقدم تفسيرا واعتذارا، السبت، عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في إيران الأسبوع الماضي.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أمر، السبت، “بنشر الحقيقة” بعد تبلغه بأن طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة أسقطت عن طريق الخطأ، وفق ما ذكرت وكالة فارس للأنباء.

وقالت الوكالة إنها علمت أنه “فور إبلاغ المرشد الأعلى بالخطأ الكارثي”، الجمعة، أمر بأن يتم “إطلاع الناس بصراحة وصدق” على نتائج التحقيقات.

وراح ضحية الحادث 176 شخصا كانوا على متن الطائرة