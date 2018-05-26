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الحرس الثوري: هزيمة أمريكا في سوريا أقسى من هزيمتها في فيتنام

الحرس الثوري: هزيمة أمريكا في سوريا أقسى من هزيمتها في فيتنام
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