الحرس الثوري: هزيمة أمريكا في سوريا أقسى من هزيمتها في فيتنام

قوات أمريكية في سوريا

اعتبر العميد حسين دقيقي المستشار الأول للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا أكبر من هزيمتها في حرب فيتنام.

وقال العميد دقيقي، أمس الجمعة، في كلمة له ألقاها في مدينة كاشان: "بعد هزيمة الأمريكيين وعجزهم في الحرب العسكرية في سوريا لجأوا مرة أخرى لفرض القيود الاقتصادية".

وأضاف دقيقي: "تأسيس التنظيم الإرهابي داعش جاء بهدف الوقوف أمام الصحوة الإسلامية في دول المنطقة، لأنها كانت تهز الحكومات الرجعية".

وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وفر بالمال السعودي أكثر من 650 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة، في حين يعاني الشباب المسلم بما في ذلك في السعودية من الفقر".