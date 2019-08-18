الحرس الثوري يستعد لعمليات عسكرية في "كردستان" العراق

نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصادر كردية، أن الحرس الثوري الإيراني شرع في حشد قواته قرب الحدود مع إقليم كردستان العراق، ما يرجح تحضيره لعمليات عسكرية داخل قرى عراقية

وأفادت المصادر بأن "قوات تابعة للحرس الإيراني بدأت تتجمع بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية، قرب الأراضي العراقية في إقليم كردستان".

وبينت أن "الحشد الإيراني الجديد يؤشر إلى احتمال وجود مخططات إيرانية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل قرى عراقية حدودية في الإقليم".

وأضافت أن "هذه العمليات التي يزمعها الحرس الثوري جاءت ردا على هجمات نفذتها أجنحة كردية مسلحة معارضة ل‍طهران انطلقت من مناطق عراقية حدودية في كردستان".

وتابعت: "قوات الحرس الثوري اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، وبينها التحسب لقصف مدفعي على مقرات أو مواقع أحزاب إيرانية في بلدات سيدكان وقلعة دزة ومناطق عراقية أخرى حدودية مع إيران".

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي خلال تفقده المناطق التي تتولى مهام الحفاظ على أمنها القوة البرية للحرس الثوري في شمال غرب إيران ومنها المرتفعات الحدودية لمدينتي بیرانشهر وسردشت المحاذيتين لكردستان، أن جميع قمم الجبال على الحدود الشمالية الغربية للبلاد خاضعة بشكل كامل لسيطرة وإشراف الحرس الثوري.