الحرس الثوري يكشف عن أسلحة استراتيجية جديدة

كشف الحرس الثوري الايراني، عن إدخال مجموعة جديدة ومتنوعة من الأسلحة والمعدات الدفاعية الاستراتيجية والحديثة إلى خدمة قواته البرية.

وبحضور القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي تم ادخال جميع أنواع المعدات القتالية في مجال الدروع والصواريخ والمركبات والطائرات المسيرة والمروحيات والحرب الإلكترونية إلى القوات البرية للحرس الثوري.

ومن أهم المعدات التي تم ادخالها هي أنظمة راجمات الصواريخ، وتجهيز المروحيات الهجومية بصواريخ قائم 114، وطائرات مسيرة من طراز معراج 113 وطائرات مسيرة من طراز حنيف.

صاروخ “قائم 114”

يُذكر أن صاروخ “قائم 114” وهو أحدث سلاح يدخل خدمة المروحيات الهجومية للقوات البرية التابعة للحرس الثوري. وهو صاروخ مضاد للدروع يبلغ مداه 10 كيلومترات، وقادر على تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة بمجموعة متنوعة من أجهزة الكشف الحرارية والتلفزيونية والليزر. يزن هذا الصاروخ 50 كغم ويبلغ وزن رأسه الحربي 15 كغم.

صاروخ “الماس”

ومن الأسلحة التي تمت إزاحة الستار عنها صاروخ “الماس” الجديد المضاد للدروع وذلك خلال مراسم تسلم القوات البرية للحرس الثوري معدات وأسلحة استراتيجية وحديثة. وتم الكشف عن النسخة الأرضية لصاروخ “الماس” المضاد للدروع. وفي وقت سابق ، تم عرض النسخة الجوية لصاروخ “الماس” والذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من طراز أبابيل 3. وصاروخ “الماس” هو صاروخ مضاد للدروع Top Attack يبلغ مداه 8 كيلومترات.

فارس