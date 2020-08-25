الحرس الثوري يهدد الامارات: اصبحتم في دائرة الاستهداف واسرائيل لن تحميكم

قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني إن سياسة التطبيع ستضع إسرائيل والدول المطبعة في دائرة من زعزعة الأمن.

وأضاف العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس في تصريحات لقناة المسيرة التابعة "للحوثيين": "من المؤكد أن سياسة التطبيع ستضع الكيان الصهيوني والمطبّعين أكثر في دائرة انعدام الأمن.. التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ليس له أي قيمة فالتطبيع العلني رفع النقاب عن الوجه الإماراتي وأبرز طبيعة خلافهم مع الجمهورية الإسلامية والطريق الذي انتهجوه".

وتابع قائلا: "الكيان الصهيوني غير قادر على حماية نفسه ولا يستطيع شراء وجلب الأمن للإمارات والدول المطبّعة".