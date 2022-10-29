"الحرس الثوري": 4 دول تقف وراء الأحداث الأخيرة في إيران

اتهم القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقوف 4 دول وراء الأحداث التي شهدتها إيران، خلال الفترة الماضية.

وقال اللواء سلامي: "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسرائيل، والسعودية، لعبت دورا في الأحداث التي تشهدها إيران، التي لن تهزم بخطوات شريرة يقوم بها عدد معدود من المخدوعين".

وأشار قائد الحرس الثوري، إلى أن إيران تشيع شهداءها، وأنه على الإعلام المحرض مشاهدة الصورة الحقيقية للبلاد، منوها إلى مشاركته في تشييع ضحايا الاعتداء الذي شهده المرقد الديني في مدينة شيراز.

وأوضح سلامي، أن إيران ستدفن آمال وأطماع الولايات المتحدة في الأرض، وقال: "ادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم التدخل يظهر تناقض وغباء إدارته".

وحذر سلامي، وسائل اعلام الدول المعادية لبلاده، والتي تحرض على العنف، بأنها لن تنعم بالسلام والهدوء بعد الآن.

يذكر أن تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" في شيراز، والذي ذهب ضحيته 15 قتيلا، و19 مصابا، بحسب أعلنت السلطات في محافظة فارس.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد كشف في وقت سابق النقاب عن معلومات وصفها بالمؤكدة، تشير إلى مخطط لمشروع متعدد المراحل، من قبل أعداء البلاد، لزعزعة استقرار إيران

وقال اللهيان: "لن نسمح أن تصبح إيران وأمنها القومي ومصالحها إلعوبة بيد الإرهابيين"، مشيرا في كلامه إلى تفجير مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز.