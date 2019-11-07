الحرس الثور الايراني: "الحرب الاقتصادية" فشلت

صرح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء حسين سلامي بأن “الحرب الاقتصادية” التي تعرضت لها بلاده على خلفية برنامجها النووي “فشلت وانتهت”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنه القول، في فعالية اليوم الخميس: “لا يمكننا أن نخسر أي حرب”.

وأوضح: “لقد استهدفت الحرب الاقتصادية والحرب النفسية عزتنا وقوتنا، إلا أنها فشلت وانتهت”.

وأضاف: “نقول للأعداء إن أي تهديد تتبعونه سنحوله إلى فرصة… وسنكون دوما المنتصرين”.

واستأنفت إيران في ساعة مبكرة من صباح الخميس إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو. وهذه الخطوة هي الرابعة التي تقوم بها إيران لخفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن “حسن نية”.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف فيه لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.