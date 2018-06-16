الحريري إلى السعودية لتهنئة الملك سلمان

رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري

التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس الجمعة، في قصر الصفا بجدة، رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

وتأتي زيارة الحريري للمملكة في إطار استقبال العاهل السعودي للمهنئين بعيد الفطر في أول أيامه، بحسب ما ذكره حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

يذكر أن الحريري عاد من روسيا عقب حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم يوم الخميس، التي خسر في افتتاحها المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا بخماسية نظيفة.

والتقى رئيس الوزراء اللبناني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين وبحث معه الوضع في المنطقة وقضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.