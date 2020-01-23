الحريري: "استباحة بيروت عمل مدان"

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الجديدة، معتبرا أن مقاربة وضع الحكومة لن تصح بمعزل عن الشعور بأنها لا تشبه مطالب الناس.

وأكد الحريري في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على "تويتر"، أن "استباحة بيروت عمل مدان ومشبوه، كائنا من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه"، مشددا على أنه "عندما تتضافر الجهود لحماية بيروت من أعمال العنف نقطع الطريق على أي مخطط يريد استخدام غضب الناس جسرا للفتنة".

وقال: "إن أعظم ما أنتجته الساحات الشعبية في المناطق كان خروج شباب وشابات لبنان من عباءة الولاء للطوائف وتكريس معادلة الولاء للبنان"

وحول الحكومة اللبنانية الجديدة، قال الحريري إنه "من السابق لأوانه إطلاق الأحكام بشأنها، مع ملاحظة أن تشكيلها كان خطوة مطلوبة لضرورات دستورية وعملية"، وأضاف: "سنراقب عمل الحكومة ونتابع توجهاتها آخذين في الاعتبار حاجة البلاد إلى فرصة لالتقاط الأنفاس"، لكنه شدد في المقابل على أن "مقاربة الوضع الحكومي لن تصح بمعزل عن الشعور السائد بأن الحكومة لا تشبه مطالب الناس".