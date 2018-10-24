الحريري: الحكومة اللبنانية خلال أيام ودور المرأة فيها كبير

دور المرأة سيكون كبيرا في هذه الحكومة الجديدة



أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الأربعاء، أنه سيتم تشكيل الحكومة "في غضون الأيام المقبلة".

وقال الحريري في جلسة نقاش ضمن "مؤتمر الاستثمار" في العاصمة السعودية الرياض، "خلال الأيام القادمة سنكون قد أنجزنا التشكيل الحكومي".

وأضاف "كل التأخير اليوم في ملف تشكيل الحكومة هو من أجل الخروج بحكومة تحقق آمال المواطنين".

وفي مايو الماضي، طلب عون من الحريري، زعيم "تيار المستقبل"، تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية.

ولفت الحريري إلى أن لبنان "يواجه تحديات كبرى، وهذه الحكومة التي نسعى لتشكيلها اليوم، ستكون حكومة وفاق وطني".

وتابع "لا يمكننا اليوم أن نحكم كما كنا نحكم في السابق، وثمة قوانين تحتاج إلى عملية تحديث".

وأكد الحريري أن "دور المرأة سيكون كبيرا في هذه الحكومة الجديدة، كما أنها ستتضمن تكنوقراط"، من دون تفاصيل.

وأشار إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون صورة عن مجلس النواب الجديد (البرلمان)، الذي أقر كل القوانين الضرورية من أجل تنفيذ مؤتمر سيدر".