الحريري: المجتمع الدولي جاد في مساعدة لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الثلاثاء أن هناك نية جدية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.

وقال الحريري، خلال افتتاح منتدى المال والأعمال الذي تنظمه شركة “كونفكس″ بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي الثلاثاء إن هدف مؤتمر”سيدر” الذي سيعقد في فرنسا في نيسان/ ابريل المقبل، هو تأمين تمويل الفترة الأولى من برنامج الإنفاق الإستثماري، التي تمتد من العام الجاري حتى عام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار.

وأضاف “نحن ذاهبون إلى مؤتمر CEDRE لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل، وكما تعرفون، البرنامج الاستثماري يمتد على أكثر من 10 سنوات. ونحن من خلال مؤتمر CEDRE هدفنا أن نؤمن تمويلا للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات”.

وأوضح أن “هدفنا من مؤتمر CEDRE تأمين تمويل المشاريع المتبقية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها والتي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة، بفوائد لا تتجاوز الواحد والنصف بالمئة، مع فترات سماح تمتد إلى 10 سنوات وباستحقاقات تصل إلى 30 سنة”.

وقال “نحن ذاهبون إلى هذا المؤتمر برؤية متكاملة للاستقرار والنمو وفرص العمل، والبرنامج الاستثماري بالبنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطْمَح من خلاله أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني”.

وكان قد عقد يوم الخميس الماضي مؤتمر روما 2 في العاصمة الإيطالية، وقد خصّص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، ومن المقرّر أن يعقد مؤتمر “سيدر” في باريس في السادس من نيسان/ ابريل المقبل، لدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان، كما سيعقد مؤتمر مخصص للنازحين السوريين في بروكسل، في 24 من الشهر المقبل