الحريري من الامارات: لبنان مدعوم

سررت بلقاء ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر، حيث عقدنا محادثات تناولت آخر التطورات في #لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها في مختلف المجالات.

A post shared by Saad Hariri (@saadhariri) on Oct 7, 2019 at 7:24am PDT