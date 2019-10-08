الحريري من الامارات: لبنان مدعوم

قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن الأمر الأصعب بالنسبة للإماراتيين كان رفع الحظر وقد أنجز، مشيرًا الى أنّ “الجو إيجابي جدًّا وعلينا واجبات يجب أن نسرع بها”، وقال: “قريبًا سنسمع أخبارًا جيدة جدًّا إن كان بموضوع الإسثمار أو المساعدات”.

وفي دردشة مع الإعلاميين، أكد الحريري أن لا تحفّظ على المساعدات المالية، وقال: “لبنان مدعوم والإمارات تريده أن يكون معافى، ونحن تربطنا علاقة تاريخية معها”.

وقال: “عقدت اجتماعات اليوم لتسريع موضوع الإستثمارات في لبنان وشرحت لهم عن الإصلاحات في الموازنة والكهرباء ونبحث كيف سيساعدنا الإماراتيون ماليًّا بهذا الموضوع”، وأضاف: “وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالإقتصاد اللبناني ونعمل على هذا الموضوع وقوبلنا بإيجابية كبيرة من قبل الإماراتيين”.

ولفت الرئيس الحريري الى أن الإماراتيين يفكرون بالوصول الى ٤٤ ألف ميغاوات في الطاقة المتجددة، وقال: “هذا دليل على حرفيتهم، وهذه إحدى الإستثمارات التي يبدون استعدادهم للدخول فيها”، مضيفًا: “لدى الإماراتيين اهتمام كبير بالنفط والغاز. هم اختصاصيّون وعندما رأوا الدراسات الموثوقة وثقوا بوجود النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية”.

وفي هذا السياق، تابع الحريري: “لدينا النفط والغاز لكننا لا نعرف كم لدينا، ويجب فتح الصندوق السيادي والبدء بالعمل، لكن لا يجب أن نضع في عقولنا أن الخلاص فقط في هذا القطاع”.

وأضاف: “العلاقات التي نبنيها اليوم مركّزة ووضَعنا أمامهم عرضًا عن “سيدر” والمشاريع التي يتضمّنها وكيفية الإستفادة منها، ونعمل مع كل دولة حسب اهتماماتها”، مؤكّدًا أن “علينا البدء بدمج المؤسسات وإلغاء البعض منها، وسجب أن نستثمر بسيدر ونكمل بماكينزي كي نحرّك الإقتصاد ويصبح اقتصادنا مستدامًا”.