الحريري يأمل الانتهاء من تشكيل الحكومة الجمعة

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه يأمل أن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية يوم الجمعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون‭ إن تشكيل الحكومة الجديدة يمضي بأسرع من المتوقع حسبما أفاد تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله وموقع الرئاسة على تويتر.

ونقل زوار عن عون قوله ”تشكيل الحكومة أسرع من المتوقع لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب اشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة وخطة النهوض الاقتصادي ستنطلق فور تشكيلها“.

وتعثرت جهود تشكيل الحكومة الجديدة بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.