الحريري يبشر اللبنانيين بصيف سعودي واعد

بشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اللبنانيين بـ "صيف واعد" مع رفع السعودية تحذيرها لمواطنيها من السفر إليه

وقال الحريري، في ندوة حول العمل الإنساني في بيروت : "إن لبنان له الحصة الكبيرة في قلوب الأشقاء وقادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فالمملكة كانت السباقة دائما في الاهتمام المتواصل بقضايا لبنان ومشاكله وما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية على مر السنين والمساعدة في حل أزماته الداخلية والتخفيف من تداعيات ومؤثرات الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية".

وأضاف الحريري بحضور رئيس "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، عبدالله بن عبد العزيز الربيعة: "ولا شك في أن القرار الذي اتخذته القيادة السعودية مشكورة برفع الحظر عن سفر الأشقاء السعوديين إلى لبنان كان له أبلغ الأثر في زيادة عدد الوافدين إلى بلدنا مؤخرا ما يشكل خير دليل على صيف واعد ينتظره اللبنانيون".

وشهدت العلاقات السعودية اللبنانية منذ العام 2016 حالات من التوتر لعدة أسباب أهمها أنشطة "حزب الله" وتصريحات زعيمه، حسن نصر الله، الذي يهاجم بصورة متكررة سياسات المملكة، ومن ثم استقالة الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية في 4 نوفمبر 2017، خلال وجوده في الرياض، قبل أن يتراجع عنها لدى عودته إلى بلاده.

وطالبت السلطات السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان رسميا يوم 23 فبراير 2016 بعد تعكر العلاقات مع حكومته بسبب ما سمته الرياض بمواقف لبنانية مناهضة لها، خاصة من "حزب الله".