الحريري يحصل على دعم الأغلبية في البرلمان لرئاسة الحكومة

سعد الحريري

قال تلفزيون الجديد إن أكثر من نصف النواب اللبنانيين رشحوا السياسي السني سعد الحريري لرئاسة الحكومة خلال مشاورات الخميس مع الرئيس ميشال عون مما يؤكد أنه بصدد أن يُكلف بتولي المنصب للمرة الثالثة.

ويجب أن يكلف عون المرشح الذي يحصل على تأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب وعددهم 128. وكان من المتوقع على نطاق واسع تكليف الحريري بالمنصب باعتباره أبرز سياسي سني في لبنان.

وستستمر المشاورات حتى بعد ظهر اليوم. (رويترز)