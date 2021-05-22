الحريري يرفض تشكيل حكومة على مقاس عون

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم السبت إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون فيما اكد جبران باسيل عدم قصد الرئيس بازاحة الحريري، في الوقت الذي دعا حزب الله الاطراف للتنازل

الحريري: لن اشكل حكومة كما يريدها عون

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم السبت إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون

وأضاف خلال جلسة برلمانية لمناقشة رسالة عون بشأن تشكيل الحكومة أنه "لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس عون، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه"، وقال: "لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم".

واتهم الحريري عون بأنه "يمتلك باعا طويلا بالتعطيل"، وقال: "في الشكل، نحن أمام رئيس يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للبرلمان.. لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه".

وختم الحريري كلمته، بدعوة عون وفريقه السياسي إلى "الكف خلال السنة الأخيرة المتبقية من فترة رئاسة الجمهورية، عن محاربة طواحين الهواء".

نحن باختصار امام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة. pic.twitter.com/Zniq2asX8O — Saad Hariri (@saadhariri) May 22, 2021

باسيل: الرئيس عون لم يهدف لسحب التكليف من الحريري

من جهته قال جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس ميشال عون، إن الرئيس لم يكن يهدف لسحب تكليف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من خلال رسالته إلى البرلمان.

وقد تم تكليف الحريري، في أكتوبر بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

لكن الخلاف بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة مستمر منذ شهور. ولا يزال دياب رئيسا لحكومة تصريف أعمال، غير أن المستثمرين أعربوا عن قلقهم من عدم إمكانية إجراء الإصلاحات اللازمة لإنهاء الأزمة المالية في ظل عدم وجود حكومة جديدة.

مختصر كلمة الرئيس #سعد_الحريري

كشف اكاذيب #ميشال_عون

و تضليله لرأي العام و كشف العقد النفسيه ل #جبران_باسيل ..



صار واضح انو ميشال عون وجبران باسيل وراء دمار البلد بسبب مصالحهم الشخصيه وعقدهم النفسيه ،الحل الوحيد لخلاص البلد هو رحيل #ميشال_عون#ميشال_عون_دمار_لبنان — Daniella Rammah New account (@Dandoun65552768) May 22, 2021

حزب الله يدعو للتنازل

من جانبه شدد رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد، خلال جلسة برلمانية لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني بشأن تأليف الحكومة، على أن الاتفاق هو المدخل الضروري واللازم لتشكيل الحكومة.

ودعا رعد الجميع إلى وجوب الإسراع بتشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقال: "دعونا لا نضيع مزيدا من الوقت، ولنتبادل التنازلات لحساب بلدنا ونتصرف بواقعية ومسؤولية".

وأكد رعد أنه "في الأزمات، ليس متاحا أن يحصل طرف على كل ما يريد، وليس مطالبا أن يتخلى طرف آخر عن كل ما يريد، ويمكن تشخيض الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة خلال هذه المرحلة".

واعتبر رعد أن "الاتفاق بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وتوقيعهما على مرسوم التشكيل معا، هو فرع لذلك الأصل".

عون: الحريري عاجز

وكان عون ذكر في رسالة بعثها للبرلمان أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية.

وكتب الرئيس عون، في رسالته "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وحضر الحريري جلسة البرلمان التي تم خلالها تلاوة الرسالة.

وكُلف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، لكنه عجز عن الوصول إلى اتفاقات تؤدي إلى إنجاز تشكيلة حكومية ترضي الأطراف.