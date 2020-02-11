الحريري يعيد تغريدة إعلامي هوجم من لواء قريب لحزب الله

أعاد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، نشر تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، كان الإعلامي مرسال غانم نشرها على حسابه الثلاثاء.

وتأتي تغريدة غانم بعد انتقادات طالته من النائب جميل السيد، مساء الأحد، في مقابلة عبر شاشة "تلفزيون الجديد".

وكان السيد قال في لقائه الإعلامي: "في إعلامي آخد من رياض سلامة عالورقة والقلم 15 مليون دولار".

واعتبر مغردون أن المقصود من كلام السيّد هو غانم، الذي استضاف مؤخرا في برنامجه "صار الوقت" حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في مقابلة أثارت سجالا وانتقادات لغانم.

واتُهم غانم وقتها بتحويل الحلقة إلى مناسبة للاحتفاء بالرجل، بدلا من محاججته حول الوضع النقدي والمالي، وقراراته المتعلقة بالقطاع المصرفي وأموال المودعين من جهة أخرى.

والغانم مقرب من الحريري، فيما هاجمه إعلام حزب الله في مرات عديدة في السابق، بينما السيد كان لواء سابقا في الجيش، وقدم استقالته مباشرة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري.

وقال غانم في تغريدته: