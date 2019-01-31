الحريري يقدم تشكيلته الوزراية إلى الرئيس عون

تمسك "حزب الله" الشيعي بتمثيل حلفائه السنة بوزير في الحكومة، ما تسبب بإطالة التجاذبات.

يعتزم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، مساء الخميس، تقديم تشكيلته الوزارية إلى الرئيس ميشال عون.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن مصدر، إن الحريري، توجه فعلًا إلى القصر الجمهوري في بعبدا، شرق العاصمة بيروت، لعرض التشكيلة الحكومية.

وأضاف المصدر، أن التشكيلة الجديدة، التي تأتي بعد تعثر استمر نحو 8 أشهر؛ تضم 30 وزيرًا يمثلون كافة القوى السياسية في البلاد.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادرة حكومية أن التشكيلة النهائية كانت بانتظار موقف "حزب القوات اللبنانية"، لكنه أبلغ لاحقا الأطراف بموافقته على توزيع الحقائب.

وأوضحت المصادر أن الحريري وعون وبري يعقدون حاليا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة رسميا ليلة الخميس على لسان رئيس الوزراء المكلف.

وفي غضون ذلك، أكدت 3 مصادر سياسية لوكالة "رويترز" أن الزعماء اللبنانيين توصلوا الخميس إلى اتفاق حول تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد والتي ستكون الـ3 التي يترأسها الحريري، في خطوة من شأنها إنهاء خلافات استمرت 9 أسابيع حول توزيع الحقائب الوزارية.

وقبيل توجهه إلى القصر الجمهوري، قال الحريري إن "الحكومة المقبلة ستكون مرغمة على أخذ قرارات صعبة لتخفيض الموازنات، ولا تمويل يتعلق بملف النزوح السوري".

جاء ذلك في حفل بمناسبة إطلاق "خطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح"، في السراي (القصر) الحكومي، ببيروت.

وبعد حلّ أزمة تمثيل حزب "القوات" المسيحي، والحزب "التقدمي الاشتراكي" الدرزي، بعد انتخابات مايو/أيار 2018؛ تمسك "حزب الله" الشيعي بتمثيل حلفائه السنة بوزير في الحكومة، ما تسبب بإطالة التجاذبات.