الحريري ينفي طلب ارشادات بن سلمان حول كيفية التصرف بشأن ازمة لبنان

أكّد المكتب الإعلامي للحريري أن المعلومات حول طلبه ارشادات بن سلمان، والتي وردت ضمن مقال لصحفي بجريدة "النهار" لا تمت الى الحقيقة.

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري الخميس، ما أورده الصحافي سركيس نعوم في مقال له نشر الأربعاء في صحيفة “النهار” حول اتصال الحريري بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجيّة عادل الجبير.

وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للحريري إن نعوم أورد في مقال منشور بعدد جريدة /النهار/ بالأمس أنّ الحريري اتّصل بالجبير، وفي خلال حديثه معه، طلب منه الاستفسار عن إرشادات ومواقف وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان".

وكان جواب الجبير بحسب ما ينقله البيان عن المقال إن “وليّ العهد يقول لك عندما كنت عنده وأبلغته اعتزامك ترشيح ميشال عون للرئاسة اعترض على ذلك، فأجبته أنّك ستنتخبه وأنّك ستكون مسؤولاً عن نتائج ذلك، وعليك الآن أن تتحمّل نتائج هذا الموقف”.

وأكّد المكتب الإعلامي للحريري أن ” هذا الاتصال لم يحصل، وكل ما ورد في الحوار المتخيل المزعوم ليس صحيحاً على الإطلاق، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة”.

