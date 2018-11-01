الحريري يهدد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريري

كشفت مصادر إعلامية لبنانية أن سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة لوح بالاعتذار عن هذه المهمة، في حال إصرار "حزب الله" على تمثيل سنة 8 آذار المؤيدين له في الحكومة المنتظرة.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الخميس، إن الحريري أبلغ كل من تواصل معه بأنه "لا يرفض وحسب التنازل عن حصته لحساب سنة 8 آذار، بل هو يمانع أيضا توزير ممثل عنهم ضمن أي حصة تحت أي ظرف من الظروف". وكرر "تهديده" بالقول: "إذا أصروا على الأمر فليبحثوا عن رئيس حكومة غيري".

وأكدت الصحيفة أن حزب الله ما زال متمسّكاً بـ"حق حلفائه" في التمثيل في الحكومة القادمة التي يبدو أن تشكيلها تمت عرقلته في اللحظات الأخيرة، بعد إشاعة أجواء تفاؤلية عن قرب إعلان التشكيلة الحكومية التي يجري العمل على توليفها منذ نحو 6 أشهر، أي بعد الانتخابات النيابية في مايو الماضي.

وأضافت "الأخبار": "فيما لم يُعرف ما إذا كان موقف الحريري جدياً، وعمّا إذا كانت لديه فعلاً النية للاعتذار، أشارت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار إلى أن الجو الذي يصل من وادي أبو جميل (منزل الحريري) فيه تصعيد كبير وتعنّت غير مسبوق، لكن حزب الله ثابت على ما تعهّد به لأصدقائه".

ولفتت المصادر إلى أنه "لا أحد يتواصل مع حزب الله منذ ثلاثة أيام"، لا من جهة الحريري، ولا من جانب التيار الوطني الحر. ورفضت المصادر الحديث عن الخيارات في حال اعتذار الحريري.

من جهة أخرى، ظهر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستاء مما آلت إليه الأمور، وقد نقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء قوله: "إنني تكلمت مع من يجب أن أتكلم معهم في هذا الموضوع، وعملت اللي علي، ولم يبقَ لنا سوى الدعاء للإسراع في تشكيل الحكومة".