الحريري: استشرت عمتي بهية في تشكيل الحكومة
الحريري: استشرت عمتي بهية في تشكيل الحكومة
تناقلت مواقع إعلامية فيديو لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وهو يروي كيف استشار عمته النائبة بهية الحريري لدى تشكيله الحكومة.
ونشر موقع "بلو فورس" فيديو حفل تكريم المجلس البلدي في صيدا للنائبة الحريري، حيث قال الحريري خلاله: "لتكن كل الحكومة من النساء".
وكان الحريري قد أعلن الخميس عن تشكيل الحكومة بعد تعثر استمر تسعة أشهر، حيث ضمّت ثلاثين وزيرا منهم أربع نساء لأول مرة في تاريخ لبنان.
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