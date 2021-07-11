الحزب الحاكم بإثيوبيا يفوز بأغلبية ساحقة بالإنتخابات البرلمانيه

فاز في إثيوبيا حزب "الرخاء" الحاكم في الانتخابات التشريعية بأغلبية ساحقة.

وحصل حزب الحاكم حصل على 410 مقاعد من أصل 436 متنافسا في البرلمان الفيدرالي، ما يضمن فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات لرئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.

ومن المتوقع تشكيل حكومة إثيوبيا الجديدة في أكتوبر/ تشرين أول القادم، بحسب المصدر نفسه.

وجرى "التصويت أُجري في وقت كانت إثيوبيا تواجه فيه تحديات كبيرة، إلا أن عملية التصويت هذه ضمنت أن المواطنين سيحكمون البلاد من خلال أصواتهم".

وتجاوز إقبال الناخبين 90 بالمئة بقليل من بين أكثر من 37 مليون شخص تم تسجيلهم للتصويت.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، أدلى الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية في عهد رئيس الوزراء، آبي أحمد، وسط مقاطعة أحزاب معارضة.