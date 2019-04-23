الحزب الحاكم في الجزائر يطيح بامينه العام

اطاحت اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري وهو الحزب الحاكم في البلاد بامينها العام جمال ولد عباس وجمدت عضويته من الحزب.

وقالت مصادر اعلامية جزائرية ان عباس قدم استقالته خطيا في الجلسة التي شهدت مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية

وسمت قناة النهار الفضائية عدة شخصيات تقدمت لخلافة ولد عباس من بينها جمال بن حمودة، علي صديقي، محمد جلاب، السعيد بوحجة، مصطفى معزوزي، عبدالحميد سي عفيف، سعيد بدعيدة، محمد جميعي، أبوالفضل بعجي

في المقابل قالت مصادر اعلامية مقربة من الحزب أنّ أزمة قلبية حادّة دفعت استقالة جمال ولد عباس للاستقالة بعدما أودع عطلة مرضية طويلة الأمد.

وقالت ذات المصادر، إنّ الأزمة ألمّت بـ ولد عباس فجرا، إلى نوبة قلبية حادة، وان الطبيب ألزمه الخلود إلى الراحة التامة مدة 45 يوما.