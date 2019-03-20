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الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يريد تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية

الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يريد تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية
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