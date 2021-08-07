"الحزب الديمقراطي الكردستاني" يتهم إيران باغتيال أحد قادته في إربيل

اتهم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الإيراني المعارض السبت، طهران بالوقوف وراء عملية خطف وقتل أحد قادته في أحد فنادق مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.

وقال الحزب في بيان إن "عضو لجنته المركزية موسى باباخاني اختطف الخميس الماضي من قبل إرهابيين تابعين لإيران، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد، السبت، في غرفة بفندق في مدينة أربيل".

وأشار إلى أن باباخاني من مواليد 1981 وينشط في صفوف الحزب منذ عام 1999.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات المحلية في إقليم كردستان شمال العراق على الحادثة أو إيران على الاتهامات الموجهة لها.

وينشط الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" المعارض لطهران في معسكرات ضمن محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق منذ 1996.

وفي 8 سبتمبر/أيلول 2018، استهدفت إيران بواسطة الصواريخ معسكر الحزب في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل شمالي العراق أثناء اجتماع لكوادره ما أدى إلى مقتل 16 شخصا بينهم قياديون بارزون وإصابة 40 آخرين بجروح.

ويعد الهجوم الأخير لإيران على معسكر الحزب أكبر هجوم لها منذ بدء نشاط الأخير في أربيل.