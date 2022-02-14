"الديمقراطي الكردستاني" يرشح ريبر أحمد لرئاسة العراق بعد استبعاد زيباري

رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الإثنين، وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وذلك غداة قرار المحكمة الاتحادية العليا استبعاد مرشح الحزب السابق هوشيار زيباري.

ونقلت شبكة ”رووداو“ التابعة للحزب، عن مصدر فيه قوله: إن ”الحزب رشح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بارزاني لرئاسة الجمهورية العراقية“، دون تفاصيل إضافية.

وأكد عضو تحالف ”السيادة“ مشعان الجبوري، في تغريدة عبر موقع ”تويتر“، ترشح ريبر أحمد بارزاني للمنصب، معتبرا أنه من الجيل الشاب للحزب الديمقراطي.

وقال الجبوري، في تغريدته: ”رئيس جمهورية العراق الجديد السيد ريبر أحمد بارزاني“، مضيفًا أن ”ريبر يتولى حاليا منصب وزير داخلية إقليم كردستان ومن جيل الشباب في الحزب الديمقراطي الكردستاني“.

والأحد، أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق (أرفع سلطة قضائية)، إبعاد زيباري عن الترشح؛ بسبب اتهامه بالفساد المالي والإداري، إبان توليه منصب وزير المالية في الأعوام 2014 – 2016، حيث أقاله البرلمان آنذاك.

واضطر البرلمان العراقي لفتح باب الترشّح مرة ثانية، بعد فشل البرلمان في انتخاب الرئيس خلال الجولة الأولى، التي عُقدت يوم الإثنين الماضي؛ بسبب وقف المحكمة إجراءات ترشح زيباري؛ ما دفع حلفاءه مثل التيار الصدري، وتحالف ”السيادة“ السني، إلى مقاطعة الجلسة.

المرشح الجديد يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في إقليم كردستان، وهو من مواليد عام 1968 في أربيل، ويحمل ريبر درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة صلاح الدين، كما أنه حائز على شهادة الماجستير في مجال الأمن الوطني، من جامعة الأمن الوطني العراقية عام 2007.

والمرشح الرئاسي، هو عسكري برتبة لواء، وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس أمن إقليم كردستان منذُ عام 2012، كما عُين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005، كما أنه ترقى في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وانشغلت الأوساط الصحفية العراقية، بشأن البدلاء الذين سيقدمهم الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، وتم تداول ثلاثة مرشحين للمنصب، وهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، بالإضافة إلى القيادي في الحزب فاضل ميراني، قبل أن يقدم الحزب اسم ريبر أحمد، مرشحًا للرئاسة بشكل مفاجئ.