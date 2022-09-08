الحشد الشعبي: إحباط مخطط ل"البعث" في 4 محافظات عراقية (صور)

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، إحباطها مخططا يقوده حزب البعث المنحل، في 4 محافظات عراقية، واعتقال أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب.

وقال إعلام الهيئة في بيان: "في الساعة الواحدة من فجر اليوم الخميس، وبإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي، وبجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق أبطال الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة باسم ( الردع الثانية".

وأضاف البيان، أنه تم من خلال العملية “إحباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور في محافظات كربلاء المقدسة، بابل، المثنى، الديوانية، حيث تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب، حيث تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصولياً”.

ونشرت الهيئة صورا لما قالت إنه للعملية، ومضبوطات، دون أن تكشف تفاصيل أخرى