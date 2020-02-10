الحشد الشعبي العراقي ينشئ نقاطا أمنية على الحدود مع سوريا

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق الأحد، عن إنشاء نقاط أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم غرب محافظة الأنبار، بهدف تأمين المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وقال بيان للحشد، إن "قوات اللواء 13 في الحشد الشعبي أنشأت نقاطا أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم بهدف تأمين محيط القضاء من أي تسللات لفلول عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف أن "تلك النقاط أسهمت في تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والطريق الرابط بين البلدين".

يشار إلى أن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، أعلن قبل نحو أسبوعين استئناف العمليات المشتركة مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

وقال المكتب في بيان: "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق، ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

وأضاف البيان أن استئناف العمليات المشتركة يأتي إلى "حين الاتفاق على شكل التعاون القادم (بين بغداد والتحالف) بما يحقق سيادة العراق على أرضه وأجوائه".

وأوقف التحالف الدولي، المكون من نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة، عملياته ضد تنظيم الدولة، عقب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري. (وكالات)