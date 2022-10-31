"الحشد الشعبي": عملية أمنية في محيط الموصل

أطلقت قوات من هيئة "الحشد الشعبي"، والجيش العراقي، اليوم الإثنين، عملية أمنية لتطهير مناطق واسعة، من فلول تنظيم داعش، في 4 محاور بمحيط مدينة الموصل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلا عن بيان صادر عن "الحشد الشعبي": "بدأت قوة من الجيش وقيادة عمليات نينوى في "الحشد"،عملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور، لملاحقة فلول "داعش" ".

وأشار البيان، إلى أن العملية تهدف، إلى سد كل الثغرات التي يمكن ان تستغلها العصابات الإرهابية، لتنفيذ عمليات ضد المدنيين، أو القوات الأمنية.

وعلى الرغم من إعلان العراق السيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى معظم أراضيه، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وهزيمة تنظيم داعش، إلا أن التنظيم ما يزال يمتلك خلايا نائمة تنشط، في بعض مناطق البلاد.