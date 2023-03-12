"الحشد الشعبي": عملية أمنية واسعة في "نينوى"

البوابة - بدأت قوات الحشد الشعبي، بالتعاون مع قوة من الجيش العراقي، اليوم الأحد، عملية أمنية واسعة غرب محافظة نينوى، عقب عمليات في محافظة ديالى أسفرت عن القبض على 86 إرهابيا وضبط كميات من الأسلحة.

وحسب بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، فإن العملية الأمنية في نينوى، شملت الطريق الاستراتيجي باتجاه غربي المحافظة، وجبال عداية وشيخ ابراهيم ومقالع عين الجحش، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان: "إن قوة من الجيش العراقي والألوية ( 33 ،21 ، 53 ، 44 ، 25) وأقسام العمليات والاستخبارات المنسوبة إلى عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش واسعة".

وأعلنت قوات الأمن العراقية، أمس السبت، القبض على 86 إرهابيا وضبط كميات من الأسلحة في محافظة ديالى شرقي البلاد.

يشار إلى أنه في عام 2017 تم الإعلان عن تحرير محافظة نينوى، من سيطرة تنظيم داعش، بينما أعلنت قيادة شرطة المحافظة في يناير/ كانون الثاني الماضي، القضاء على مخلفات التنظيم.